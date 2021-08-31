اللجنة الامنية للانتخابات تتخذ اجراءات لتأمين المرشحين

وذكرت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استكمالاً للاجراءات التي اتخذتها اللجنة الامنية العليا للانتخابات والتي تهدف الى انجاح العملية الديمقراطية واكمال اجراءات اقامتها في تشرين الاول المقبل على اتم وجه ومن اجل حماية وسلامة المرشحين للانتخابات القادمة وتأمين مساكنهم ومقرات عملهم اصدرت اللجنة الامنية العليا اوامرها الى الاجهزة الامنية المعنية ما يمهد لقيام اللجان الامنية الفرعية في المحافظات كافة لمتابعة المرشحين وأعداد موقف كامل باسمائهم وعناوينهم وتفاصيل اخرى لغرض التشاور معهم للوصول الى افضل الطرق التي تؤمن سلامتهم من الناحية الامنية".واضاف البيان، ان "اللجنة الامنية العليا وجهت امر قاطع المسؤولية في المنطقة سواء في محل سكن المرشح او مكان عمله لتقديم الاسناد للمرشحين عند الحاجة او اخبار الاجهزة الامنية عن اي معلومات تهدد سلامة المرشح وعائلته".واشار الى ان "التوجيهات شملت باهمية حماية التجمعات والاحتفالات الانتخابية للمرشحين بعد التنسيق مع رئيس اللجنة الامنية الفرعية في كل محافظة".كما شملت التوجيهات بحسب البيان، "تفعيل الجهد الاستخباري للقطعات الامنية المعنية لجمع المعلومات والتحري بشان التهديدات الحقيقية للمرشحين لاتخاذ اجراءات الحماية المناسبة لهم ".