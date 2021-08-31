التعليم تبحث مشروع الجامعة العراقية الصينية

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزير التعليم نبيل كاظم عبد الصاحب، ناقش خلال استقباله الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية السيد نزار الخير الله، نتائج المشاورات التي أجرتها الخارجية العراقية مع نظيرتها الصينية ضمن إطار العلاقات الثقافية".وأشار عبد الصاحب الى، أن "مؤسسات التعليم العالي العراقية حريصة على التعاون العلمي والأكاديمي بين الجانبين لاسيما ما يتعلق بأبحاث مكافحة التصحر وتكنولوجيا الطاقات المتجددة وتعزيز العلاقات والتبادل العلمي بين المؤسسات الجامعية والإفادة من الخبرات الصينية ورسم منظور التعاون في مجال المنح الدراسية المتبادلة".وأوضح، أن "وزارة التعليم العالي تبدي استعدادها للتفاهم والتنسيق في ضوء السياقات والقنوات الرسمية المعتمدة لدراسة مشروع الجامعة العراقية الصينية وتحديد التخصصات التي تخدم العلاقات الثنائية".من جانبه، استعرض وكيل وزارة الخارجية المشاورات مع الجانب الصيني ومسارات التفاهم المعتمدة بين البلدين.