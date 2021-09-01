الوجبة الثانية.. التجارة تعلن وصول مادتين لصالح "السلة الغذائية"

اعلنت وزارة التجارة، اليوم الاربعاء، عن وصول مادتي العدس الاحمر زنة 50 كغم ذو المنشا الكندي والحمص المجروش زنة 50 كغم ذو المنشا الروسي الى المنافذ الشمالية لصالح السلة الغذائية الوجبة الثانية.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية محمد حنون في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الشركة وجهت ملاكاتها الفنية في قسم السيطرة النوعية بالاسراع بسحب النماذج من المادتين واجراء الفحوصات المختبرية عليها لبيان صلاحيتها للاستهلاك البشري ومطابقتها للمواصفات والمباشرة بعدها بمناقلتها الى محافظات الوطن وحسب الخطط التسويقية المعدة من قبل قسم التسويق في الشركة".

وتابع، ان "الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية قامت بإعداد جداول ومواقيت التوزيع حسب المناطق الأكثر فقرا وبالتعاون مع دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة".

وأتم كريم، أنه "وجه الملاكات العاملة في مواقع وفروع الشركة كافة بإعداد جداول جديدة؛ لتحديد المناطق الأكثر فقرا في مركز المدينة وفي الأقضية والنواحي، وبالتنسيق مع فروع دائرة الرقابة والتموين وإرسالها إلى قسم التسويق".

ووجه، بأن "يتم توقيع هذا الجدول من قبل مدير الفرع ومدير الرقابة ومدير التموين؛ لغرض اعتماده في القطع القادم بحيث يكون القطع منطقة أكثر فقرا في القضاء والناحية زائد منطقة أكثر فقرا في مركز المدينة لليوم الواحد".

وأوضح كريم، أن "مشروع السلة الغذائية تستهدف أولا الشرائح الأكثر فقرا في عموم محافظات العراق، سواء في الأقضية والنواحي أو مراكز المدن ومن ذوي الدخل المنخفض".