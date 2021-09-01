الخدمة الاتحادي يعلن الموعد النهائي لاطلاق استمارة التعيين

حدد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الاربعاء، الموعد النهائي لإطلاق استمارة التعيين.
وقال المجلس في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "لجنة الصحة والبيئة النيابية اجتمعت مع رئيس المجلس محمود التميمي واعضاء المجلس لمناقشة ملف تعيين المشمولين باحكام المادة ١ / خامسا من قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ المعدل".
وتمخض الاجتماع، وفق البيان، عن "الاتفاق على الاتي :
اولا: اطلاق استمارة التوظيف للمشمولين باحكام المادة اعلاه في موعد اقصاه يوم ٢٠٢١/٩/١٥ .
ثانيا : اعتماد نسبة ١٥ % من الدرجات الوظيفية المخصصة لتعيين حملة الشهادات العليا على ان توافق وزارة المالية على تخصيص الدرجات والتخصيصات المالية اللازمة لهم
ثالثا :اطلاق ٨٥ % من الدرجات الوظيفية لذوي المهن الصحية الساندة
رابعا :تتولى وزارة الصحة بالسرعة الممكنة للفئة المذكورة في الفقرة ثانيا تحديد التخصص العلمي المطلوب والموقع الجغرافي وفي ضوء حاجة الوزارة".