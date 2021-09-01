مقترحات برلمانية بشأن طلبة الثالث المتوسط الراسبين

فرصة جديدةرئيس لجنة التربية البرلمانية قصي الياسري، كشف عن عزم اللجنة مخاطبة وزارة التربية بشكل رسمي لاعتماد أحد خيارين بشأن الطلبة الراسبين في الثالث متوسط.وقال الياسري في حديث لـ السومرية نيوز، ان "اللجنة وبعد وصول العديد من المناشدات إليها من ذوي الطلبة بعد إعلان نتائج الثالث متوسط، فإنها تعتزم إرسال توصيات الى وزارة التربية نسعى من خلالها الى مساعدة الطلبة ممن لم يحالفهم الحظ في تحقيق النجاح في الدور الاول لمرحلة الثالث متوسط"، مبينا ان "الوضع الذي مر به الطلبة هو وضع استثنائي في نواحي مختلفة من بينها الوضع الصحي والاقتصادي اضافة الى تجربة التعليم الالكتروني التي كانت تجربة جديدة عليهم وتسببت في حالة إرباك لدى العديد من الطلبة".واضاف الياسري، ان "التوصيات التي سيتم إرسالها تتضمن مطالبة الوزارة بالسماح للطلبة الراسبين جميعا المشاركة في امتحان الدور الثاني ومنحهم فرصة اخرى، او اضافة عشر درجات للطلبة وترك الخيار للوزارة في اختيار ما تراه مناسبا دعما لأبنائنا الطلبة".دعوات للانصافمن جانبه فقد اكد النائب رعد الدهلكي، على اهمية منح الطلبة الراسبين في الثالث متوسط فرصة اخرى من خلال الدخول الشامل الى امتحان الدور الثاني، على اعتبار ان الظروف الاستثنائية التي يعيشها الطلبة تحتاج من الجميع الوقوف معهم وتوفير اعلى درجات الدعم لهم.وقال الدهلكي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العمل التربوي أساسه بناء الأجيال للمستقبل، بالتالي فاننا مطالبين جميعا في دعم الطلبة للوصول الى الهدف المنشود"، مبينا انه "وبعد اعلان نتائج طلبة الثالث متوسط فقد وصلت إلينا العديد من المناشدات من عوائل الطلبة تدعو الى انصاف أبنائهم في هذه الظروف الصعبة ومنحهم فرصة المشاركة في امتحان الدور الثاني".وأضاف الدهلكي، "لدينا القناعة الكاملة باحتواء وزارة التربية لجميع الطلبة، وحرصها الشديد على عدم اضاعة العام الدراسي على الكثير منهم، وتوفير كل المبادرات الممكنة لتحقيق النجاح لهم وعدم ضياع العام الدراسي عليهم"، مشددا على "اهمية مناقشة جميع الخيارات الممكنة من قبل الوزارة وبالتنسيق مع لجنة التربية البرلمانية للخروج بصيغة تدعم الطلبة سواء من خلال أداء امتحان الدور الشامل لجميع الطلبة او ايجاد الية اخرى لضمان مشاركة العدد الأكبر من الطلبة الراسبين".