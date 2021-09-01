أعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، عن توزيع رواتب الحماية الاجتماعية.

وقال المصرف في بيان، إنه "تم توزيع رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء". وأضاف أن "توزيع الرواتب عن طريق البطاقة الالكترونية".