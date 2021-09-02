الحكم بالسجن سنتين بحق متهمين لقيامهما بسرقة سعات الأنترنت في نينوى

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المتهمين قاما بإدخال سعات أنترنت بصورة غير رسمية الى الاراضي العراقية من دول الجوار دون المرور ببوابات النفاذ التابعة الى دائرة الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية".وأضاف البيان، أن "المحكمة أصدرت حكمها بحق المتهمين وفقاً لأحكام المادة 12/ أولاً وبدلالة المادة 3/ أولاً من قانون الاتصالات اللاسلكية رقم (159) لسنة 1980 وبدلالة مواد الاشتراك (47 /48 /49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969".