القبض على متهم سرق ١٠٠ مليون دينار ومصوغات ذهبية في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب إجرام الاعظمية تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (١٠٠) مليون دينار عراقي مع مصوغات ذهبية من إحدى الدور السكنية في منطقة حي القاهرة في العاصمة بغداد".واضافت، أن "عملية القبض تمت بعد توفر معلومات عن وجود حادث للسرقة في المنطقة المذكورة أعلاه، على الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم وفق أحكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".