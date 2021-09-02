التربية تُحدد اعمار قبول الطلبة في المراحل الثانوية للمدارس النهارية

وذكر المكتب الإعلامي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والأجنبي وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة / اقسام التعليم العام والملاك، بقبول الطالب في الصف الاول المتوسط اذا كان من تولد 2006 بالنسبة للذكور و2004 للإناث ، وكذلك الحال في الصف الثاني المتوسط فيتم قبول الطالب من مواليد 2005 من جنس الذكور و 2003 بالنسبة للإناث، وتشير التعليمات الوزارية أن الطالب الذي يكون من مواليد 2004 يكون في الصف الثالث المتوسط، اما الاناث فشرط ان تكون قد وصلت الى 2002".وأضاف انه "يحق قبول الطالب الذكر في الصف الرابع الاعدادي من يحمل مواليد 2001 وبالنسبة للإناث من تولد 1999، علاوة على ذلك يسجل الطالب في الصف الخامس للمرحلة الاعدادية من مواليد 2000 اذا كان ذكراً، ويحق للإناث القبول من كانت مواليدها 1998، وأخير من وصل الى مواليد 1999 بالنسبة للذكور فيتم قبولهُ في الصف السادس لذات المرحلة والإناث شرط ان تكون من مواليد 1997، على ان يتم ذلك في حال عدم تركهم او رسوبهم لسنتين في صفوفهم ".وبحسب البيان، "تنص التعليمات الى جواز نقل الطلبة الراسبين سنتين في صفوفهم عدا من اعتبرت لهم سنة عدم رسوب الى المدارس المسائية ، كما وينقل الطلبة الذين تجاوزت اعمارهم السن النظامية للمدارس النهارية الى المدارس المسائية ".