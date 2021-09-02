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4 جامعات عراقية تحقق مواقع تنافسية في تصنيف التايمز العالمي

محليات

2021-09-02 | 05:00
4 جامعات عراقية تحقق مواقع تنافسية في تصنيف التايمز العالمي
3,417 مشاهدة

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، تحقيق اربع جامعات عراقية مواقع تنافسية في تصنيف التايمز العالمي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تأكيدا على السمعة الأكاديمية الدولية والتزاما بمتطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي على مستوى الأداء المؤسسي والبرامجي وتنفيذا لسياسة ومنهجية استقلالية المؤسسات الجامعية تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمكن ونجاح الجامعات العراقية من تعزيز مكانتها في التصنيفات العالمية حيث حققت جامعات التكنولوجية وبغداد والبصرة والمستنصرية مواقع تنافسية متقدمة ضمن نتائج تصنيف التايمز العالمي بنسخته الخاصة بعام 2022 التي صنفت أكثر من 1600 جامعة من 99 بلدا".

واضافت الوزارة، ان "الجامعة التكنولوجية قدمت أكثر من 200 مرتبة ضمن الفئة 801+ في العالم بعد أن صنفت في نسخة العام الماضي ضمن الفئة 1000+ فيما جاءت جامعات بغداد والبصرة والمستنصرية ضمن الفئة 1201+ ".

واشارت الى انه "حسب نتائج نسخة 2022 التي أشرت دخول الجامعة المستنصرية للمرة الأولى في تصنيف التايمز فقد تم تحليل بيانات أكثر من ألفين ومئة جامعة عالمية وتصنيف أكثر من ألف وستمئة جامعة من تسعة وتسعين دولة. ".

يذكر أن تصنيف التايمز البريطاني العالمي يتبنى خمسة معايير علمية رئيسة لتقويم وتصنيف الجامعات هي البحث العلمي بوزن 30% والتعليم بوزن 30% والاقتباسات بوزن 30% والنظرة الدولية 7.5% ونقل المعرفة (العائد من الصناعة) 2.5%.

يشار الى أن الجامعات والكليات العراقية الحكومية والأهلية لها حضورها وتنافسها المتصاعد في التصنيفات العالمية ولاسيما تصنيف (The Times) الذي تتواجد فيها حاليا أربع جامعات عراقية وتصنيف (QS) الذي تتواجد فيه خمس جامعات وتصنيف (Scimago) الذي تتواجد فيه اثنتان وعشرون جامعة وتصنيف (Greenmetric) الذي دخلت فيها إحدى وستون جامعة عراقية وتصنيف URAP الذي تتواجد فيه أربع جامعات عراقية ويضاف لها تصنيف (Webometrics) الذي سجل حضور وتنافس اثنتين وثمانين جامعة وكلية عراقية فيما أظهر مؤشر البحث العلمي في مستوعبات النشر العالمي حصول العراق على المرتبة الخامسة والأربعين عالميا والمرتبة السادسة في الشرق الأوسط والثالثة عربيا.
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