إحباط 3 محاولات ابتزاز الكتروني وإعادة فتاة هاربة في 3 محافظات

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزها في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية أحبطت (٣) محاولات ابتزاز الكتروني لثلاث فتيات من محافظات بغداد، والأنبار، والنجف الأشرف".واضافت ان "مفارز المجتمعية في الأنبار تمكنت من إعادة فتاة هاربة بعمر (١٣) عاما، غرر بها أحد الأشخاص بداعي الزواج"، مشيرة الى أنها "اتخذت بحقه الإجراءات اللازمة بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابات الفتيات".وتابعت أن "الشرطة المجتمعية قدمت الدعم النفسي والمعنوي للفتاة الهاربة، وأخذت التعهدات الأصولية من ذويها برعايتها وعدم تعنيفها".