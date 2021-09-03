مشاهد خلابة وصور مبتكرة لعدد من اسواق وشوارع بغداد

بعدسة المصور / علي جاسم



وثقت كاميرا السومرية، صورا ومشاهد خلابة لعدد من اسواق وشوارع العاصمة بغداد.



والتقطت الصور من زوايا متعددة تظهر جمالية شوارع بغداد اثناء تجوال المواطنين وتسوقهم.