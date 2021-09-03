مستشار الأمن القومي يعزي بوفاة مرجع ديني

وقال الاعرجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "يتقدم بأحر التعازي وخالص المواساة، إلى الأمة الإسلامية والشعب العراقي والحوزة العلمية والمراجع العظام وأسرة آل الحكيم الكرام، بوفاة المرجع الكبير آية الله العظمى، السيد محمد سعيد الحكيم، الذي أفنى عمره عالماً باحثاً متبصراً بالفقه والتفسير وإعلاء كلمة الإسلام".وأضاف، "برحيله فقدنا علماً من أعلام الأمة الإسلامية وسيرة وضّاءة في طريق الحق، وإذ نعزّي برحيل الفقيد، نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى، أن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه ومحبيه ومريديه الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب".