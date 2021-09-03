ضبط مواد طبية مخالفة لضوابط الخزن والاستيراد في البصرة

وقالت الهيأة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بجهود وتنسيق عالي المستوى لهيأة المنافذ الحدودية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي مع دائرة كمرك بوابة البصرة وحسب المعلومات الواردة من جهاز المخابرات، تم ضبط براد محمل بمواد طبية (محاليل مختبرية) مخالفة لشروط وضوابط الخزن والاستيراد".وأضافت، أنه "ضمن إجراءات الكشف والتدقيق لوحظ ارتفاع درجة حرارة البراد حيث بلغت ٣١.٩ درجة سيليزية علما أن المواد المحملة تتحمل درجة حرارة ٨ سيليزيه كحد أقصى حسب الموسوم على الغلاف الخارجي للمواد ما يجعلها قابلة للتلف وتؤثر على صحة وسلامة المواطنين".وأشارت إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".