السيستاني يعزي بوفاة المرجع الحكيم

قدم المرجع الديني الاعلى السيد على السيستاني، اليوم السبت، تعازيه بوفاة المرجع الديني محمد سعيد الحكيم.

وتنشر السومرية نيوز، نص رسالة التعزية التي قدمها السيد السيستاني فيما يلي:



"تلقيت ببالغ الأسى والأسف نبأ رحيل العالم الرباني فقيه أهل البيت ( علیم السلام) آية الله السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم، لقد خسرت الحوزة العلمية في النجف الاشرف بفقده أحد أعلامها وفقهائها البارزين، الذي نذر نفسه الشريفة لنصرة الدين والمذهب وكرس حياة المباركة لخدمة العلم واهله وخلف تراثا علميا جليلا يحظى بمكانة سامية، واننى اذ اعزي في هذا المصاب الجلل امامنا صاحب العصر (ارواحنا فداه) والحوزات العلمية وأسرة الفقيد السعيد – ولاسيما اخويه الجليلين وانجاله الكرام ـ والمؤمنين عامة، اسأل اللہ العلي القدير أن يرفع درجته في عليين ويحشره مع اوليائه محمد وآله الطاهرين وأن يلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان ،ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم".