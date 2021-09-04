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المرجع الراحل الحكيم.. مسيرة حافلة بالعطاء

محليات

2021-09-04 | 04:47
المرجع الراحل الحكيم.. مسيرة حافلة بالعطاء
2,215 مشاهدة

السيد محمد سعيد نجل آية الله السيد محمد علي بن السيد أحمد بن السيد محسن بن السيد أحمد بن السيد محمود بن السيد إبراهيم (الطبيب) بن الأمير السيد علي الحكيم ابن الأمير السيد مراد الطباطبائي.

يرقى نسبه الشريف إلى إبراهيم طباطبا بن إسماعيل الديباج بن إبراهيم الغمر بن الحسن المثنى بن الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (عليه السلام).
وهو السبط الأكبر للمرجع السيد المحسن الحكيم كما أن السيد المعظم خال والد المرجع الراحل.
 
ولد الحكيم في مدينة النجف الأشرف، في الثامن من شهر ذي القعدة الحرام عام 1354هـ الموافق 1936م.
 
وبدأ دراسته الحوزوية منذ صغره، وتتلمذ على يد جده لأمه السيد محسن الحكيم، وحسين الحلي، والسيد الخوئي، وقد قام بتدرس الدروس التخصصية للحوزة كالفقه وأصوله ودروس أخرى كالأخلاق والتفسير منذ شبابه، وله مؤلفات عديدة في مواضيع كالفقه والأصول والكلام والقضايا الاجتماعية. ألقي في السجن لـ 8 سنوات في عهد صدام، وبدأت مرجعيته بعد وفاة السيد الخوئي، وله مكاتب فعالة في بعض المدن كالنجف، وقم، ودمشق، وبيروت.
 
أساتذته
ومن هذا المنطلق يمكننا أن نعد أساتذته ـ الأساسيين ـ بالترتيب التالي:
1 ـ والده المعظم سماحة آية الله السيد محمد علي الطباطبائي الحكيم حيث باشر تدريسه من أول المقدمات في اللغة والنحو والمنطق والبلاغة والاصول والفقه حتى أنهى على يديه جلّ دراسة السطوح العالية.
2 ـ جده مرجع الطائفة الأكبر الإمام السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره)، حيث حضر لديه جملة وافرة من أبواب الفقه، وكتب من ذلك ما يأتي في تعداد مؤلفاته.
3 ـ أستاذ الفقهاء والمجتهدين آية الله العظمى الشيخ حسين الحلي، حيث حضر لديه في علمي الفقه والأصول، (كما تقدم وكتب تقريرات درسه).
4 ـ مرجع الطائفة الراحل آية الله العظمى المحقق السيد الخوئي، حيث حضر لديه في علم الأصول لمدة سنتين، وكتب من ذلك ما يأتي عند الحديث عن مؤلفاته.
 
النشاط العلمي والثقافي:
تنوع نشاط المرجع الراحل بين تدريس فضلاء السادة خاصة انّ العديد من المعتقلين من السادة آل الحكيم كانوا طلاّب درسه ـ البحث الخارج ـ قبل الاعتقال فابتدأ سماحته درسين على مستوى البحث الخارج احدهما في الفقه والآخر في علم الأصول.
كما اهتم بإحياء المناسبات الدينية بإلقاء المحاضرات الثقافية العامة التي كان لها تأثير كبير في تلك الظروف القاسية، وكذلك تصديه للإجابة على المسائل العلمية المتنوعة.
 
مؤلفات السيد المرجع محمد سعيد الحكيم "رحمه الله":
1ـ المحكم في اصول الفقه ، وهو دورة في علم الأصول كاملة وموسعة، تشتمل على ستة مجلدات، اثنان منها في مباحث الألفاظ والملازمات العقلية، ومجلدان في مباحث القطع والأمارات والبراءة والاحتياط، ومجلدان في الاستصحاب والتعارض والاجتهاد والتقليد.
2ـ مصباح المنهاج وهو فقه استدلالي موسع على كتاب (منهاج الصالحين)، وقد أكمل منه إلى الآن خمسة عشر مجلداً، في الاجتهاد والتقليد، وكتاب الطهارة، وكتاب الصوم، وكتاب الخمس ـ كتبه في فترة الإعتقال القاصية ـ وكتاب المكاسب المحرمة.
3 ـ الكافي في اصول الفقه: دورة في تهذيب علم الأصول، بدأ بها في فترة الإعتقال، اقتصر فيها على البحوث المهمة في علم الأصول، طبع في مجلدين.
4 ـ كتاب في الأصول العملية، كتبه اعتماداً على ذاكرته في فترة الإعتقال لم يكن بين يديه أي مصدر، ودرّس الكتاب نفسه آنذاك، ولكنه ـ وللأسف ـ أتلف في فترة الإعتقال للخشية في العثور عليه حيث تسربت أخبار بوجود حملة تفتيش وكان العثور عليه قد يؤدي إلى الإعدام.
5 ـ حاشية موسعة على رسائل الشيخ الأنصاري مهيئة للطبع في ستة مجلدات.
6 ـ حاشية موسعة على كفاية الأصول، كتبها أثناء تدريسه الخارج على الكفاية في خمسة أجزاء.
7 ـ حاشية موسعة على المكاسب، كتبها أثناء تدريسه خارج المكاسب، تقع في مجلدين، إلى مباحث العقد الفضولي.
8 ـ تقريرات درس الإمام السيد الحكيم في كتب: النكاح، والمزارعة، والوصية، والضمان، والمضاربة، والشركة.
9ـ تقريرات بحث أستاذه الشيخ الحلي في علم الأصول.
10ـ تقريرات بحث أستاذه الشيخ الحلي أيضاً، في الفقه.
11 ـ تقريرات بعض ما حضره عند آية الله العظمى السيد الخوئي
12 ـ كتابة مستقلة في خارج المعاملات ، كان السيد المترجم له ينوي إكماله عندما تسنح له الفرصة.
13 ـ رسالة عملية في فتاواه، في العبادات والمعاملات وفي ثلاثة أجزاء بعنوان (منهاج الصالحين).
14 ـ مناسك الحج والعمرة.
15 ـ رسالة موجهة للمغتربين.
16 ـ رسالة موجهة للمبلغين وطلاب الحوزة العلمية وقد ترجمت إلى اللغة الفارسية والأردو.
17 ـ حوار اجري مع سماحته حول المرجعية الدينية في حلقتين.
18 ـ مرشد المغترب، يتضمن توجيهات، وفتاوى تهم المغتربين.
19 ـ فقه القضاء، بحوث استدلالية في مسائل مستجدة في القضاء.
20 ـ في رحاب العقيدة وهو حوار مفصل ـ في ثلاثة أجزاءـ مع أحد الشخصيات الاردنية حول الكثير من مسائل العقيدة.
21 ـ فقه الكومبيوتر والانترنت.
22 ـ فقه الاستنساخ البشري.
23 ـ الأحكام الفقهية: وهي رسالة عملية أيضاً، ترجمت الى اللغتين الفارسية والاردو.
24 ـ الفتاوى: وهي أجوبة استفتاءات كانت ترد على سماحته في مختلف الموضوعات،ترجمت أيضاً إلى اللغة الفارسية ، صدر منها القسم الأول.
25ـ رسالة توجيهية إلى المؤمنين في جمهورية آذربايجان والقفقاس، ترجمت كذلك إلى اللغة الآذرية.
26 ـ رسالة توجيهية إلى حجاج بيت الله الحرام.
27 ـ رسالة في الاصولية والاخبارية.
28 ـ رسالة توجيهية للمؤمنين في گلگيت ونگر.

وتوفي المرجع الحكيم يوم أمس 25 محرم والمصادف 2021/9/3 في النجف إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز 85 عاماً.

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