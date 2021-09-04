ضبط مواد خطرة في البصرة

وقالت الهيأة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "هيأة المنافذ الحدودية في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي ومن خلال الاعتماد على جهودها في المتابعة الجيدة والتدقيق من ضبط ثلاثة حاويات مخالفة داخل الحرم الكمركي"، مبينة أنه "بعد الكشف تبين وجود (مادة كيميائية خطرة, مادة الكرانيت) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".وأشارت إلى "تشكيل لجنة من الدوائر المختصة وتنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".