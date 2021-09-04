"مجزرة بابل" تدفع لفرض حظر شامل للتجوال في الاسكندرية

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محافظ بابل حسن منديل، وجه بفرض حظر شامل للتجوال في الاسكندرية من الآن وحتى إشعار آخر".وبين المصدر، أن "القرار جاء على خلفية المشاجرة التي أوقعت قتلى وجرحى في سوق القرية العصرية بالاسكندرية، لاسيما بعد تطورها إلى نزاع عشائري تم فيه استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة"، مبيناً أن "عشائر الجنابيين (عشائر المجني عليهم) أقدمت على حرق عدة محلات تابعة للجناة".ويوم أمس الجمعة، أقدم رجل، على قتل شقيقين وإصابة ثلاثة آخرين في محافظة بابل.وقالت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد حصول مشاجرة بين طرفين على محل داخل سوق القرية العصرية بناحية الإسكندرية شمالي بابل، أسفر عنها مقتل شقيقين وإصابة ثلاثة آخرين بواسطة آلة جارحة سكين وهروب الجناة الى جهة مجهولة، وجه قائد شرطة المحافظة اللواء المهندس علي هلال الشمري، باستنفار كافة الأجهزة الأمنية ضمن قاطع المسؤولية للقبض على الجناة وبأسرع وقت ممكن".وتابع البيان، انه "في أقل من ساعة واحدة تمكنت قوة من قسم شرطة الاسكندرية من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي بعملية القتل ومعه إثنين آخرين إشتركا في المشاجرة، ليتم نقلهم كافة الى مركز التحقيق المختص لإكمال الاجراءات القانونية واحالتهم الى القضاء".