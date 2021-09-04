الدفاع المدني تسيطر على حريق المحال التجارية في بابل: واجهنا صعوبة

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "فرقها لاقت صعوبات كبيرة بسبب تجمهر المواطنين حتى استعانت بالقوات الامنية الماسكة للأرض بغية التدخل السريع واخماد الحريق وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".وبينت، أن "الحريق كان متعمدا بسبب نزاع عشائري بعد مصرع شخصين واصابة الثالث في مدينة الاسكندرية".