بالصور.. مراسيم تشييع المرجع الحكيم في النجف الأشرف

وقال مراسل السومرية نيوز، إن "مئات المعزين ومن جميع المحافظات تجمعوا امام منزل الفقيد للمشاركة في مراسم التشييع".

وتوفي المرجع الحكيم، امس الاول، إثر سكتة قلبية مفاجئة.وإثر وفاته، أعلنت محافظة النجف الحداد ثلاثة أيام، فيما أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الحداد ليوم أمس السبت.ومحمد سعيد الحكيم هو مرجع شيعي معاصر، ويعد واحداً من كبار المرجعيات الدينية في النجف. وهو ابن محمد علي الحكيم - أحد رجال الدين الكبار في النجف.واعتقل محمد الحكيم من قبل قوات الأمن العراقية في يوم 10 أيار / مايو من سنة 1983 وأودع إلى السجن وقد مكث الحكيم في السجن إلى يوم 7 حزيران / يونيو من سنة 1991.ومن مؤلفاته (المحكم في أصول الفقه)، و(مصباح المنهاج) و(الكافي في أصول الفقه)، و (كتاب في الأصول العملية) و(منهاج الصالحين) و(حاشية موسعة على رسائل الشيخ الأنصاري)، و(حاشية موسعة على كفاية الأصول)، و(حاشية موسعة على المكاسب).