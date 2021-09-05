بينهم الصدر والمالكي.. قيادات بارزة تعزي العامري بوفاة ابناء شقيقه

وتلقى العامري برقيات تعزية من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني.واندلع يوم امس السبت، حريق داخل شقة في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد تسكنها أُسرة مكونة من ستة أفراد، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ الأب والأم وفتاة، الا ان اثنين من الأولاد والبنت الاولى فارقوا الحياة.