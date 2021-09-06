حرق ونحر.. مركز دراسات يشخص زيادة بحالات العنف ضد الرجال

وقال المركز الذي يقوده مجموعة من الباحثين والصحفيين والناشطين الحقوقيين، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "رصد زيادة غير اعتيادية في حالات تعرض الرجال للعنف على أيدي النساء، قد تبدو قليلة بالنسبة للعراقيين، إلا أن السلطات الأمنية والصحية تسجل نسب كبيرة، وبالغة الخطورة، ولابد من الوقوف بجدية عند أسباب استمرار هذا النوع من العنف، الجديد على العراق، والذي يمثل حالة حديثة من حالات الانفلات من جهة، وعدم الإيمان بالقانون والقضاء من جهة ثانية".وبحسب إحصاءات المركز، فإن "العراق شهد منذ مطلع العام الجاري نحو ٣٥ حالة عنف، ارتكبتها زوجات ضد أزواجهن، ولقي ٦ رجال حتفهم بسبب أنواع عنف متفرقة؛ بينها الحرق والنحر والطعن بسكين، وهذه الأرقام ترتبط بمراكز المدن، وهناك حالات تحدث في مناطق نائية بعموم محافظات البلاد، وفي القرى والأرياف، عادة ما تنتهي بالتراضي العشائري والأسري".وأشار إلى أن "المقطع المصور الأخير الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أظهر الاعتداء الذي قادته نساء على منزل آمن، وهو مؤشر خطير على التمادي على القانون، وتجاوز حدوده؛ وهو فعل مشين لابد من تداركه عبر حملات إعلامية وقانونية ومنظماتية وحقوقية، ومحاسبة المتورطين".وأعرب المركز، عن "ادانته جميع أشكال العنف الأسري؛ ووقوفه إلى جانب السلطات والمنظمات في سبيل منع تكرار هذه الحالات، مؤكداً أن إهمال هذه الأشكال المتطورة من العنف، ستؤدي إلى ولادة جيل يؤمن بالعنف، ولا يخضع القانون والأعراف والأخلاق العراقية الأصيلة".