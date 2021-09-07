الكاظمي يعد بعثة العراق المشاركة في بارالمبياد طوكيو بمتابعة مشكلاتهم

وقال الكاظمي خلال استقباله بعثة العراق وأبطالها المشاركين في بارالمبياد طوكيو، وفق بيانه نقله مكتبه وورد لـ السومرية نيوز، "نستقبلكم اليوم بكل فخر، بعد أن مثلتم العراق في بطولة رياضية دولية مهمة"، مضيفاً "أثبتم للجميع أن الإعاقة لا تساوي شيئاً أمام الإصرار والعزيمة، وحبّ التنافس".وتابع الكاظمي، "لقد ذللتم كل العقبات، وحققتم نجاحات باهرة في بارالمبياد طوكيو، التي تابعت إنجازكم فيها شخصياً"، مؤكداً أن "العراق يقدّر هذا الإصرار وهذا التقدير لاسمه وأسمائكم، ونعدكم بأن يكون لكم تقدير عالٍ من قبل الحكومة".ولفت إلى أنه "كان من الممكن أن تحققوا المزيد لولا تداعيات سوء التخطيط، الذي عانت منه الدولة العراقية لسنوات طويلة، موجهاً وزارة الشباب والرياضة بأن تبذل أقصى الجهود للاهتمام بهذه الشريحة البطلة، التي حققت إنجازاً يليق باسم العراق".ووعد رئيس مجلس الوزراء، بانه "سيتابع مشكلاتهم، وسيعمل على أن يضعوا أقدامهم على بداية جديدة لمستقبل أفضل".وختم الكاظمي حديثه، بالقول: " شكرنا وتقديرنا واحترامنا لكم، ونأمل منكم المزيد في تحقيق الأرقام العالمية وكسرها، بما يرفع اسم العراق عالياً".