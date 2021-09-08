بالفيديو: هل سيعاني العراق ازمة كبيرة بشح المياه مع السد التركي الجديد

شح المياه ونقص بوارداتها ازمة ليست بالجديدة على البلاد.. فمنذ سنوات يعاني نهري دجلة والفرات من نقص بمنسوب المياه.. ازمة مفتعلة وسببها ماتقوم به تركيا التي تعد المنبع الرئيس للنهرين في العراق من تقليل الاطلاقات المائية بعد شروعها بأنشاء سدود قرب الحدود مع شمال العراق. ابرز تلك السدود مايعرف بسد الجزرة الذي يتجاوز سد اليسو بالحجم ولربما قد يتضرر العراق في حال اتمام هذا السد كون حصص المياه ستقل بشكل تدريجي.مضي تركيا بانشاء سدود عملاقة دون ادراك مستوى الخطر الذي تسسببه لبلاد النهرين. ما يوجب على جهات حكومية بتحويل بوصلتها نحو توقيع اتفاقيات جديدة تضمن حق العراق من حصة المياه.