النفط الوطنية تعقد اجتماعها الاول لمناقشة الخطة الخمسية لقطاع الاستكشافات

وقال المكتب الاعلامي لوزارة النفط في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان"شركة النفط الوطنية، عقدت اجتماعها الاول لمناقشة وبحث المواضيع على جدول الاجتماع ، وتم مناقشة ومراجعة الخطة الخمسية لقطاع الاستكشافات النفطية ، التي تهدف الى ادامة وتعزيز الانتاج الوطني من النفط والغاز" .واضاف انه "تم في هذا الاجتماع مناقشة خطط الانتاج والتصدير المرحلية والمستقبلية ، وفق رؤية استراتيجية تتناسب مع حاجة السوق النفطية المرحلية والتوقعات المستقبلية ,بالتنسيق مع شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، وبما يضمن اعلى مردود اقتصادي للعراق" .واشار المكتب الى ان "وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل حضر جانباً من الاجتماع، الى جانب عدد من المسؤولين ومدراء الشركات والدوائر المعنية ، فضلاً عن استضافة مدير عام شركة تسويق النفط "سومو".