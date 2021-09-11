مجلس الوزراء يُقرّ التوصية الخاصّة باستثمار الطاقة الشمسية داخل العراق

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "أقرّ مجلس الوزراء، توصية المجلس الوزاري للطاقة الذي يخول وزارة الكهرباء صلاحية الإحالة إلى شركة (TOTAL) الفرنسية للاستثمار في توليد الطاقة الشمسية بسعة (1000 AC MW) على وفق مبدأ (BOOT) بفترة تنفيذ 36 شهرا على مرحلتين".وأشارت إلى "توقيع العقد مع الشركة المذكورة، بحسب قرار اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء المأخوذ في جلستها الطارئة السادسة عشرة في 25/8/2021".