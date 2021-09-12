النجف تسجل اكثر من 240 اصابة جديدة بكورونا

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الكوادر الصحية في محافظة النجف اجرت 796 فحص مختبري لحالات مشتبه بها بطريقة PCR".وأضافت، "تم تسجيل 242 حالة إصابة جديدة، مقابل 200 حالة شفاء، فيما لم يتم تسجيل وفيات جراء فيروس كورونا لهذا اليوم".وأوضحت دائرة النجف، "وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف كما يلي:-مجموع الاصابات الكلي : 86363مجموع حالات الشفاء : 83502مجموع الوفيات : 689مجموع الحالات تحت العلاج : 2172مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 5038".