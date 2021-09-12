بالصور.. اخماد حريق وسط النجف

تنشر السومرية نيوز، صوراً لإخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن في النجف.



وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني اخمدت مساء اليوم حادث حريق اندلع داخل مخزن للملابس في المدينة القديمة بالنجف".