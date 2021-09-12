الداخلية تصدر توجيهاً يخص أهالي سنجار

وقال الغانمي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "مهما قدمنا لأهالي قضاء سنجار الكرام فهو قليل بحقهم، لأنهم يستحقون منا جهوداً مضاعفة إكراماً لتضحياتهم. وعليه وجهنا مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بافتتاح بناية دائرة أحوال قضاء سنجار بموقعها الأصلي".وأضاف، "شكراً لمن أسهم في إنجاز هذه البناية وجعلها تليق بمواطني هذا القضاء، وسنواصل العمل من أجل خدمة أهلنا الطيبين".