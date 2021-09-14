احباط محاولة تهريب أدوية بشرية في منفذ زرباطية الحدودي

وقال المتحدث باسم الهيأة علاء الدين القيسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "هيأة المنافذ الحدودية بجهودها ومعلوماتها الدقيقة في منفذ زرباطية الحدودي تمكنت من ضبط أدوية بشرية مخبأة خلف حقائب المسافرين في حافلة لنقل الركاب قادمة من دولة مجاورة".واضاف، انه "بعد الكشف والتدقيق تبين وجود الأدوية بعدد إجمالي بلغ (٥٤٤٠) ابره نوع (سفتر ياكسون) مخالف لشروط وضوابط الاستيراد".واشار القيسي الى، انه "تم تشكيل لجنة من الدوائر ذات العلاقة وتنظيم محضر ضبط أصولي بذلك واحالتها الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".