بالفيديو: في الاعظمية.. اكساء الطرق القريبة من منازل المسؤولين وإهمال معاناة المواطنين

لا خدمات ولا اكساء للطرق الفرعية يضاف لها خروج انابيب الصرف الصحي عن الخدمة، صورة توضح مدى حجم المعاناة لاهالي منطقة الكريعات التي تقع بجانب الرصافة من العاصمة بغداد.. ما ان تحدثنا مع قاطنيها حتى بدأوا الحديث عن امور ابرزها اقدام دائرة البلدية المعنية بهذه المنطقة على اكساء الطرق القريبة من منازل المسؤولين الذين لم يحركوا ساكنا لحل مشكلة مزمنة لمن يسكنون في هذه المنطقة.









التفاصيل في التقرير المرفق اعلاه. ولا يملك المواطنون سوى السخرية والتهكم اتجاه بعض المسؤولين المقصرين بتقديم الخدمات، حيث تحدث البعض الاخر بأن واقع الخدمي خاصة مع قرب موسم الشتاء وهطول الامطار يتسبب بغرق هذه الشوارع والمنازل. مناشدين الجهات الحكومية الخدمية بوضع حد لهذه المشكلة المتفاقمة.التفاصيل في التقرير المرفق اعلاه.