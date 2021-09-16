التربية تعلن ضوابط القبول في معاهد الفنون الجميلة وموعد التقديم (وثائق)

اعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن ضوابط التقديم في معاهد الفنون الجميلة للدراسة الصباحية والمسائية للعام 2021 - 2022، مبينةً ان التقديم يبدأ اعتبارا من 3 تشرين الأول 2021 ، ولغاية 14 من الشهر ذاته.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، "يسمح للطلبة الناجحين بالدور الاول فقط للعام الدراسي 2020 – 2021 التقديم الى معاهد الفنون الجميلة (الدراسة الصباحية) على ان لا يتجاوز عمر الذكور عن مواليد 2003 والاناث مواليد 2001".

وتابعت، "الطالب المتقدم عن طريق قناة (الموهوبين) خريج الاعوام السابقة الملتحق بالدراسة الاكاديمية على شريطة ما يلي ..( تزويد ادارة المعهد بكتاب قطع العلاقة من الاعدادية ومن غير الملتحقين بالدراسة الاكاديمية)، على ان يكون مواليد الذكور 2001 ومواليد الاناث 1999 ويخضعون لاختبار مركزي شريطة ان لا يقل درجة الطالب المتقدم عن (80% + المعدل الوزاري)، كما يتم اجراء اختبار فني للطلبة المتقدمين على قناة (التنافسي) لتقدير موهبتهم الفنية وتحتسب درجة النجاح الصغرى لهذا الاختبار (60)%، حيث يكون قبول الطلبة في القناتين حسب الطاقة الاستيعابية المحددة من قبل مجلس المعهد".

وبحسب البيان، اشارت المديرية العامة لاعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي الى، "السماح لجميع الطلبة التقديم على معاهد الفنون الجميلة الدراسة (المسائية) شرط ان يكون خريج الدراسة المتوسطة الاكاديمية او المهنية او ما يعادلها بموجب "معادلة الشهادة" بغض النظر عن المعدل وسنة التخرج والعمر، كما يحق لجميع موظفي الدولة من خريجي الدراسة المتوسطة التقديم ايضاً لغرض اكمال دراستهم ضمن الاختصاصات الفنية الآتية :-(الفنون التشكيلية ، التصميم، الخط العربي والزخرفة، الفنون السمعية والمرئية، الفنون المسرحية، الفنون الموسيقية والارشاد)، حيث تكون الدرجة النجاح الصغرى الخاصة باختبار تلك الاختصاصات هي (60)%".

واضافت، "يتم تحديد الطلبة الاحتياط بنسبة (10)% من المجموع الكلي للطلبة المتفوقين وحسب الطاقة الاستيعابية لكل قسم فني على حدة".