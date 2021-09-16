القضاء: لا يوجد قاض او عضو ادعاء عام من المستمرين بالخدمة مرشح للانتخابات

وقال المركز الاعلامي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "لا يوجد قاضي او عضو ادعاء عام من المستمرين بالخدمة مرشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة ويرجو المجلس من القضاة واعضاء الادعاء العام المتقاعدين من المرشحين للانتخابات توضيح انهم متقاعدين وحاليا خارج الخدمة القضائية".وتابع، "كما ان المجلس يرجو من القضاة السابقين ممن يشغل حاليا منصب في احدى السلطتين التشريعية اوالتنفيذية عدم استخدام لقب (القاضي) لان هذا اللقب يطلق على القاضي المستمر بالخدمة والمتقاعد بعنوان (قاضي متقاعد) اضافة الى تعارض ذلك مع احكام المادة(98/أولاً) من الدستور التي تحظر على القاضي وعضو الادعاء العام الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنقيذية وأي عمل آخر".