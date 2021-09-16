الأمن الاقتصادي يحبط تهريب ٤٤ طنا من احدى مفردات الحصة التموينية

اعلنت المفارز الاقتصادية التابعة لجهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، عن تمكنها من ضبط عجلة حمل كبيرة عند احد المداخل الشمالية للعاصمة بغداد، وعلى متنها ما يقرب (44) طناً من مادة الطحين الخاص بمفردات الحصة التموينية غير المصرح بالتجارة بها.





ويهيب جهاز الأمن الوطني المواطنين كافة بالتعاون معه في محاربة الجريمة الاقتصادية والابلاغ عن التجار الجشعين المتلاعبين بقوت ومصائر الشعب العراقي عبر الخط الساخن (١٣١).



وذكر الامن الاقتصادي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "العملية تمت بعد ورود معلومات استخبارية تفيد ببيع منتج مطاحن وزارة التجارة دون موافقات رسمية وتهريبها الى محافظات اخرى"، مشيرا الى "اعتقال صاحب العجلة وتسليمه مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".ويهيب جهاز الأمن الوطني المواطنين كافة بالتعاون معه في محاربة الجريمة الاقتصادية والابلاغ عن التجار الجشعين المتلاعبين بقوت ومصائر الشعب العراقي عبر الخط الساخن (١٣١).