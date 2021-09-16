لتسهيل حركة مرور الزائرين.. نصب جسر عائم في قضاء المسيب (فيديو)

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز ارفقته بمقطع فيديو، ان "كتيبة تجسير المقر العام، شرعت بإنشاء جسر عائم في قضاء المسيب يربط ضفتي نهر الفرات وموازي للجسر الكونكريتي في القضاء يبلغ طوله ٣٠٠ متر وحمولته ٣٠ طنا نوع ARB لتسهيل حركة مرور الزائرين المتوجهين إلى محافظة كربلاء المقدسة لأداء مراسيم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".وقال آمر كتيبة تجسير المقر العام العميد رعد عبد الحسن فياض ان "إنجاز هذا الجسر العائم تم بوقت قياسي بفضل تفاني وإخلاص المقاتلين ومعنوياتهم العالية التي اسهمت في إكمال الجسر بهذا الوقت القياسي".