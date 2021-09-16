هيأة الضمان الصحي تناقش تأمين التغطية الصحية الشاملة للمواطنين

عقدت هيأة الضمان الصحي، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا مع جميع مديرياتها في بغداد والمحافظات في مقر الهيأة بحضور مدراء تشكيلات الهيأة في المقر العام، لمناقشة قانون الضمان الصحي واهم السبل الكفيلة برفع التكاليف والثقل عن كاهل المواطن العراقي.

وذكر بيان لوزارة الصحة ورد للسومرية نيوز، ان "الاجتماع ناقش تأمين التغطية الصحية الشاملة للمواطنين وتقليل الاعباء المالية عنهم، فضلآ عن تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي".



وبين المجتمعون بحسب البيان ان "الاستقطاع على موظفي الدولة الزاميا بنسبة 1% من الراتب، مقابل توفير الخدمات الصحية لهم مجانا ولأفراد عوائلهم وعلى المواطنين بصورة غير الزامية (اختيارية)، وإستثناء ذوي الدخل المحدود والرعاية الاجتماعية وذوي الامراض المزمنة ومعوقي القوات الأمنية والمسلحة بكافة صنوفها".