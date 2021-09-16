الأعرجي يترأس اجتماعا للجنة إعداد مشروع المدينة الآمنة

وقال المكتب الاعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " الحاضرون ناقشوا الموضوعات المعدّة على جدول أعمال اللجنة، واتخذوا القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".واضاف انه "جرى خلال الاجتماع استعراض للأسباب الموجبة لتشكيل لجنة إعداد مشروع المدينة الآمنة، والتحديات التي تقف عائقا أمام تنفيذ المشروع، وشرح مفصل لمضمون الأمر الديواني الخاص بتشكيل اللجنة".وواشار المكتب الاعلامي الى ان "أعضاء اللجنة طرحوا تقارير تلخصت برؤى وأفكار كفيلة بإنجاز مشروع المدينة الآمنة، من أجل مواكبة التحديات الأمنية والاستخبارية وتطوير المنظومة الأمنية، بما يتناسب وحجم التحديات".