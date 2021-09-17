ضبط عجلات ومواد معدة للتهريب في منفذين حدوديين

وذكرت الهيأة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "منفذ المنذرية ضبط عجلة خارج الحرم الكمركي معدة للتهريب، ومن خلال الكشف والتدقيق تبين وجود مادة (مرمر الارضيات) حيث تم التلاعب بالأوراق الرسمية للحمولة في محاولة للتهرب من دفع الرسوم الكمركية".وفي منفذ مندلي اكدت الهيأة "ضبط عجلة خارج الحرم الكمركي معدة للتهريب، لوجود تغيير في وصف المادة المحملة ( الكرانيت) في محاولة للتهرب من دفع الرسم الحقيقي ماسبب هدر بالمال العالم".واضافت انه "تم تسهيل إجراءات دخول (9) صهاريج تحمل غاز الأوكسجين الطبي السائل بحمولة إجمالية تبلغ (180) طن قادماً من دولة الكويت".