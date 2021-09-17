كربلاء.. إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية واغلاق محال مخالفة

وأوضح مُدير شعبة الرقابة الصحية، الدكتور كرار جواد العباسي، في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "حصيلة تلك الجولات الميدانية، أسفرت عن غلق ( 8 ) محالٍ وفرض غراماتٍ ماليةٍ على ( 13 ) محلاً مُخالفاً للشروط الصحية".واضاف "كما تم ضبط ( 6 ) أطنان ، مُوَزعة بواقع ( 120 ) صينية دهين (نوع من الحلوى الشهيرة)، و( 70 ) كارتون من بيض المائدة، وأكثر من طنين من المواد الغذائية الصلبة"، مُبيناً أن "عملية الإتلاف تمت في آليات ( كابسات ) رفع وتدوير النفايات، تمهيداً لنقلها لأماكن الطمر الصحي، وفق محاضر رسمية وبحضور أصحاب العلاقة "، مُتوعداً بإتخاذ إجراءات رادعة بحق المُخالفين لضمان عدم تكرار هذه المخالفات".يذكر ان الحملة نفذتها الأجهزة الرقابية في قسم الصحة العامة بدائرة صحة كربلاء المُقدسة ونظيرتها في قطاع المركز بمُساعدة ، مديرية الجريمة المنظمة وجهاز الأمن الوطني.