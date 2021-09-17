ضبط 177 طنا من الدجاج المستورد منتهي الصلاحية في احدى مجازر بغداد

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءً على المعلومات الواردة عبر الخط الساخن (١٣١) بخصوص وجود مجزرة دجاج غير خاضعة للشروط الصحية في منطقة عويريج الصناعية؛ شرعت المفارز الاقتصادية لجهاز الأمن الوطني بتكثيف جهودها الميدانية ومقاطعة المعلومات، وتمكنت بعد مراقبة استمرت لعدة ايام واستحصال الموافقات القضائية من مداهمة المجزرة وضبط كمية تقدر بـ (٥٤) طنا من الدجاج المستورد منتهي الصلاحية والممنوع من دخوله للبلد، وكما ان طريقة الخزن غير صحية علاوة على ممارسة الغش الصناعي عبر تغيير علامته التجارية وتعبئته بأكياس أخرى لايهام المواطن بانه منتج محلي وبتاريخ صلاحية جديد".واشارت الى "اتلاف المضبوطات بالتعاون مع مفرزة من مديرية صحة الكرخ والقوة الماسكة للارض وفق محضر اتلاف اصولي".وفي سياق متصل اكد البيان ان "المفارز الاقتصادية اجرت جولة في الاسواق التجارية ببغداد وتمكنت من ضبط (١٢٣) طناً من الدجاج الفاسد التابع لذات المجزرة، لافتة الى "التحفظ عليها وتسليمها الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي".