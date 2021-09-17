إحباط محاولة تهريب 8 حاويات مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر الجنوبي

أعلنت هيأة المنافذ الحدودي، اليوم الجمعة، ضبط وإحباط محاولة تهريب (٨) حاويات مخالفة للشروط والضوابط في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي.

وقالت الهيأة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "تمكنت في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات الأمنية الواردة من شعبه التراخيص والاستخبارات ومركز شرطة كمرك خور عبدالله، من ضبط (٨) حاويات محملة مادة (الكرانيت) تجاوزت المدة القانونية على بقائها ولم يتم التصريح بها حيث تعتبر مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".

واضاف البيان، انه "تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة وتنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".