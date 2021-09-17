قطع نفق شرقي بغداد والمرور تصدر تنويهاً (صور)

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، عن قطع في نفق شرقي بغداد.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم قطع نفق جسر القناة المدينة الأول باتجاه جسر صفي الدين لمدة يومين( الجمعة ،السبت ) لوجود أعمال صيانة".