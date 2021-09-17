مالية البرلمان توضح حول تصريح الـ"100 ألف دولار"

وقال الجبوري في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، "انتشر خبر عنا مفاده "ان الموظف في الضرائب او الگمارك يحصل يوميا ١٠٠ الف دولار" وهذا التصريح مجتزء كوننا ذكرنا في اللقاء نفسه ان ذلك يشمل البعض من الموظفين و ليس جميع الموظفين العاملين في تلك الهيئتين اللذين يؤدون دورا كبيرا ومتميزا بزيادة الايرادات و الحفاظ على المال العام".وأضاف، "اننا اعربنا بنفس اللقاء عن املنا و ثقتنا العالية بان الادارات الجديدة في الهيئتين قد بدات فعلا و بشكل مستمر بمعالجة هذا الملف وهذا انعكس عن مضاعفة حجم الايرادات فيهما".