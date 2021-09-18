بعد 7 سنوات من الحظر.. العراق يستورد الأرز التايلندي

وذكر موقع (ذا نيشن تايلند) التايلندي، بحسب ما نقلته الوكالة الرسمية، أن رئيس جمعية مطاحن الأرز التايلاندية كريانجساك تابنانون قال ان:"هذه الدفعة الثانية التى يشتريها العراق من تايلاند خلال هذا العام"،لافتا الى انه"تم تسليم الدفعة الأولى والبالغة 44000 طن في 18 اب الماضي".واكد كريانجساك ، ان "قرار رفع الحظر هو نبأ عظيم لمصدري الأرز التايلاندي،اذ لطالما كان العراق زبونًا دائم الطلب للرز التايلندي منذ مدة طويلة، مؤكدا ان" جمعية مطاحن الأرز التايلاندية حثت جميع المصدرين على اعطاء الاولوية القصوى لجودة الارز لتعزيز ثقة العملاء وتأمين المزيد من الطلبات في المستقبل".واكد ان "قرار العراق بحضر الاستيراد من تايلند جاء اثر قيام احد المصدرين التايلنديين بتسليم 110 آلاف طن من الأرز إلى العراق في عام 2014، وفشله في تلبية معايير الجودة المطلوبة".