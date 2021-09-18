بـ 10 فرق اطفاء.. الدفاع المدني تسيطر على حريق الحلة (صور)

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، فرقها "تمكنت من السيطرة على حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من ثلاثة طوابق متخذة لبيع ( الأحذية ) في منطقة حي الجامعة وسط محافظة بابل".وبينت، أنها "استخدمت عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة لتعجيل السيطرة على النيران مع عشرة فرق اطفاء بكامل معدتها وطواقمها للسيطرة التامة وابعاد خطر انتشارها الى البنايات التجارية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".وطالبت المديرية، "بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل البناية التجارية".