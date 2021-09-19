التخطيط تعلن ارتفاع معدل التضخم لشهر اب الماضي

وذكر المتحدث الرسمي بإسم وزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الجهاز المركزي للاحصاء، ومن خلال قسم الارقام القياسية، يقوم باعداد تقرير الارقام القياسية لاسعار المستهلك، شهريا، والتي تشمل المتابعة الميدانية لمتغيرات الاسعار، لاكثر من (333) سلعة وخدمة في جميع المحافظات، تمثل (88%)، من حجم انفاق الكلي للاسرة العراقية على السلع والخدمات".واضاف، ان "ارتفاع معدل التضخم في شهر اب الماضي بنسبة (1.1%) جاء متأثرا بارتفاع اسعار عدد من المجاميع السلعية في الاسواق العراقية"، مبينا ان "قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية سجل ارتفاعا بنسبة (4.5%)، نتيجة ارتفاع اسعار الخضروات بنسبة (21.7%)، والفواكه بنسبة (2.3%)، والخبز واللحوم والحبوب بنسبة (0.9%)، والاسماك بنسبة (0.6%)، واللبن والجبن والبيض، بنسبة (0.5%)، ومنتجات الاغذية الاخرى، ارتفعت اسعارها بنسبة (0.1%)".ولفت الهنداوي الى ان "اسعار قسم المطاعم والفنادق سجلت ارتفاعا هي الاخرى بنسبة (2.6%)، فيما شهدت اسعار قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا مقداره (0.1%)، متأثرة بارتفاع مجموعة الاثاث والتجهيزات بنسبة (0.1%)".