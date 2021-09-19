التعليم توضح آلية دوام طلبة الدراسات العليا (فيديو)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العملي، اليوم الأحد، انطلاق العام الدراسي الجديد لطلبة الدراسات العليا.

ونشرت الوزارة مقطعا يوضح آلية الدوام في الدراسات العليا والأولية للعام الدراسي 2021 /2022.

