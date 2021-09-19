اسعار الدولار في العراق.. انخفاض في البورصة واستقرار في الاسواق

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، في حين استقرت في محال الصيرفة.
وتراجعت الاسعار في بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد صباح اليوم الى 147.350 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت صباح أمس السبت 147.400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148.000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، وسعر الشراء 147.000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.