النزاهة تعلن عن نسب استجابة كبار المسؤولين لكشف ذممهم المالية

دائرة الوقاية في الهيئة أشارت في بيان ورد للسومرية نيوز، إلى أنه "تمَّ تسلُّم (31,800) استمارة كشف الذمَّة الماليَّة المُتسلَّمة للمُدَّة من (4/1/2021 ولغاية 31/8/2021) من الوزارات والهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ"، مُبيّـنةً أنَّ "نسبة استجابة السادة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء والنُّوَّاب بلغت 100%، فضلاً عن السادة رؤساء المحكمة الاتحاديَّة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحاديَّـة ورئيس الادّعاء العام".وأضافت الدائرة إنَّ "استجابة نائبي رئيس مجلس النُّوَّاب بلغت 100%، والسادة النُّوَّاب بلغت 92,5%"، لافتة إلى أنَّ "نسبة استجابة السادة أعضاء مجلس الوزراء بلغت 100%، والسادة أعضاء المحكمة الاتحاديَّة العليا 83,3%، والسادة أعضاء محكمة التمييز الاتحاديَّة 100%، أمَّا استجابة القضاة المشمولين بكشف الذمَّة الماليَّـة فبلغت 99,9%".وبيَّـنت أنَّ "نسبة استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ بلغت 90,6%، فيما بلغت نسبة استجابة المُحافظين 66,7%".