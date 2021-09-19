المحكمة الاتحادية تحدد موعد صدور قرار الطعن الخاص في الموازنة

وقال رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد في تصريح للفضائية الرسمية، إنه "تمَّ تحديد يوم الـ29 من الشهر الحالي موعداً لصدور قرار الطعن الخاص في الموازنة".وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت، في 14 ايلول الحالي، تأجيل البت في طعون الموازنة العامة لعام 2021 إلى الـ19 من الشهر الحالي.يذكر أن مجلس الوزراء خول في وقت سابق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في بعض بنود الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021.